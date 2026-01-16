Нардеп Копытин ответил на обвинения Тимошенко в сотрудничестве с НАБУ

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин ответил на упреки лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в том, что он якобы сотрудничает с НАБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Копытина в Telegram.
"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов", - написал он.
По словам нардепа, его пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий, к которым он не имеет никакого отношения.
"Я не участвую в политических играх и тем более - не комментирую действия правоохранительных органов", - отметил Копытин.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко на заседании Высшего антикоррупционного суда заявила, что записи, обнародованные НАБУ, касаются ее разговора с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным.
По ее словам, эта встреча была частью "обычной парламентской работы", однако сам Копытин, как утверждает лидер "Батькивщины", действовал по поручению НАБУ с целью ее дискредитации.
Тимошенко заявила, что Копытин якобы неоднократно сам инициировал встречи, выражал недовольство работой во фракции "Слуга народа", президентом и предлагал сотрудничество.
По ее утверждению, Копытин был лично заинтересован в закрытии собственного уголовного дела и якобы передавал НАБУ информацию, искажающую содержание разговоров.
Стоит заметить, что НАБУ подозревает Тимошенко во взяточничестве. Согласно версии правоохранителей, она пыталась "купить" голоса других нардепов.
Сегодня, 16 января, суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен.