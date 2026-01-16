Нардеп Копытин ответил на обвинения Тимошенко в сотрудничестве с НАБУ

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов", - написал он.

По словам нардепа, его пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий, к которым он не имеет никакого отношения.

"Я не участвую в политических играх и тем более - не комментирую действия правоохранительных органов", - отметил Копытин.