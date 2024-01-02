ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В направлении Киева летят "Кинжалы", - КГВА

Украина, Вторник 02 января 2024 08:00
UA EN RU
В направлении Киева летят "Кинжалы", - КГВА Фото: Кинжалы летят в направлении Киева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска во время ракетной атаки выпустили в направлении Киева гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Сергея Попка.

"Кинжалы в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Киев

Утром 2 января Киев подвергся второму за несколько дней массированному ракетному удару. В нескольких районах столицы пропали свет и водоснабжение.

В результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе остатки упали на территорию складских помещений.

В Голосеевском районе падение на открытом участке. Оперативные службы следуют на места.

Предварительно зафиксировано падение останков и в Святошинском районе.

В Печерском районе зафиксировано еще падение остатков на жилой дом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на места вызовов, говорится в сообщении КГВА.

Обстрел Киева 29 декабря

Напомним, 29 декабря, Россия устроила самую масштабную атаку по территории Украины с начала вторжения. За несколько часов выпустили 158 ракет различных типов, а также ударные дроны-камикадзе. В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 вражеских целей.

По состоянию на 1 января в столице обнаружили уже 29 погибших людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракети
NEWS
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году