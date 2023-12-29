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РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили

Украина, Пятница 29 декабря 2023 11:07
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РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Российские террористы в ночь на 29 декабря выпустили по Украине 158 ракет и дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбила более 100 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Сначала оккупанты атаковали Украину "шахедами" с северного и юго-восточного направления. Дроны двигались в западном направлении. Всего были зафиксированы пуски 36 дронов. ПВО сбило 27 ударных беспилотников врага.

Около трех часов оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию - 18 бомбардировщиков Ту-95МС. В 6:00 они вышли на пусковые рубежи и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Из Курской области в 5:00 бомбардировщики Ту-22М3 выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время по Харькову россияне нанесли удар зенитными ракетами С-300. В общей сложности враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, летевших по баллистической траектории - С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

В 6:30 из Астраханской области пять самолетов Миг-31К выпустили пять ракет Х-47М2 "Кинжал". Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

Как отметил Залужный, этой ночью оккупанты выпустили всего 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Воздушные силы ВСУ назвали сегодняшнюю атаку врага самой массированной атакой из воздуха.

РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. По последним данным, в результате ударов погибли более 10 человек в Украине, десятки получили ранения.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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