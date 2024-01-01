В Киеве возросло количество жертв ракетного удара 29 декабря

Спасатели продолжают находить погибших в результате масштабного ракетного удара по Киеву 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Отмечается, что по состоянию на 22:30 понедельника, 1 января, в столице обнаружили уже 29 погибших людей.

Обстрел Киева 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, Россия устроила самую масштабную атаку по территории Украины с начала вторжения. За несколько часов агрессор выпустил по стране 158 ракет различных типов, а также ударные дроны-камикадзе. В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 вражеских целей.

Поисково-спасательная операция в столице продолжается третьи сутки. Сначала сообщалось о трех погибших, однако впоследствии количество погибших начало стремительно расти и достигло 28 человек.

1 января в Киеве был объявлен траур по погибшим.

В новогоднюю ночь РФ запустила по Украине рекордное количество "Шахедов" и 8 ракет.

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