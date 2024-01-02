У напрямку Києва летять "Кинджали", - КМВА
Російські війська під час ракетної атаки випустили в напрямку Києва гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Сергія Попка.
"Кинджали в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.
Ракетна атака на Київ
Вранці 2 січня Київ зазнав другого за кілька днів масованого ракетного удару. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання.
Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.
В Оболонському районі рештки впали на територію складських приміщень.
У Голосіївському районі падіння на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.
Попередньо зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі.
У Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місця викликів, йдеться в повідомленні КМВА.
Обстріл Києва 29 грудня
Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території України з початку вторгнення. За кілька годин випустили 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.
Станом на 1 січня у столиці виявили вже 29 загиблих людей.