НАЗК виявило порушення у деклараціях у майже всіх кандидатів на посаду президента

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Значна кількість кандидатів встигла виправити недоліки у деклараціях

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недоліки у деклараціях у майже всіх кандидатів на посаду президента. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, значна кількість кандидатів встигла виправити недоліки у деклараціях. Сліпачук зазначила, що у деклараціях виправили близько 50% кандидатів.

"За результатами перевірки в НАЗК майже всі кандидати отримали зауваження до недоліків. При цьому, лише один кандидат отримав нульовий з точки зору зауважень висновок НАЗК. Це Інна Богословська. В інших були певні недоліки, але в кожного кандидата відповідно до закону всі помилки та недоліки, які були виявлені в декларації є такими, що можуть бути виправлені і є такими , що не є підставою для відмови у реєстрації", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах у 2019 році. 8 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Соловйова від партії "Розумна сила" та Дмитра Гнапа від партії "Сила людей".

РБК-Україна повідомляло, у МЗС РФ заявили, що не будуть направляти своїх спостерігачів Крістіну Богданову і Єлизавету Борисову на вибори в Україну.