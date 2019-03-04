НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Тарути

Фото: Сергій Тарута (facebook.com/osnovaparty)

Крім того, агентство направило до суду протоколи щодо двух заступників міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно восьми осіб за недотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, а також невиконання законних вимог агентства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зокрема, було складено протокол стосовно народного депутата Сергія Тарути.

"Використав надане йому право на депутатське звернення у приватних інтересах та з метою, яка не пов’язана зі здійсненням його депутатської діяльності. Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП", - сказано у повідомленні.

Крім того, складено протокол стосовно першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, який входив до складу наглядової ради публічного акціонерного товариства "Каховський завод електрозварювального устаткування", створеного з метою одержання прибутку, маючи повноваження щодо управління діяльністю товариства.

"Він не вжив заходів щодо припинення своїх повноважень члена наглядової ради у зв’язку із призначенням на відповідні посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Такі дії свідчать про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією", - зазначили в нацагентстві.

Також 2 протоколи складені стосовно замміністра інфраструктури Юрія Лавренюка через те, що чиновник не повідомив про наявний у нього реальний конфлікт інтересів, який виник під час розгляду звернення, у якому серед іншого порушувалось питання, що стосувалось його особисто (притягнення Лавренюка до дисциплінарної відповідальності як заступника міністра інфраструктури України), та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів за результатами такого розгляду.

Вказано, що за порушення обмежень щодо одержання подарунків складено протоколи стосовно колишнього замголови Львівської ОДА Ірини Гримак, директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій та екс-директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва. Встановлено, що посадовці отримали подарунки у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4842 грн кожний від голови Львівської ОДА Олега Синютки, чим порушили вимоги статті 23 закону "Про запобігання корупції".

Крім того, протоколи склали стосовно голови Березанської міської ради Київської області Володимира Тимченка та головного лікаря Монастирищенської центральної районної лікарні Наталії Мороз, які не надали інформацію, що вимагалась у запиті агентства, чим вчинили адміністративне правопорушення.

Як писало РБК-Україна раніше, нацагентство викликало кандидата в президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, НАЗК під час повної перевірки декларацій народного депутата Євгена Мураєва і судді Івана Бандури виявило ознаки навмисного декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Додамо, відомство не може встановлювати ознаки незаконного збагачення у 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.