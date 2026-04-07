"Нападение на одну страну - это нападение на ЕС": в Брюсселе "расставили границы" после угроз РФ

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье после угроз России в адрес государств Балтии заявил, что нападение на одну страну-члена ЕС будет расцениваться как нападение на весь Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Европейскую правду".
Такое заявление Ренье сделал 7 апреля, отвечая на вопрос об угрозах России балтийским государствам из-за предоставления Украине неба для ударов по территории РФ.
"Нападение на одно из наших государств-членов - это нападение на ЕС в целом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
В то же время он отметил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" о таких угрозах со стороны России.
Кроме того, Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и "Воздушный щит", которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.
Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают риск прямого столкновения России с НАТО уже в 2026-2027 годах.
Аналитики не исключают, что Кремль может попытаться проверить оборону Альянса через гибридные атаки или провокации на границах, в частности в странах Балтии.
Эксперты также обращают внимание на риторику Москвы, отмечая, что перед полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин делал похожие заявления.
В то же время страны НАТО готовятся к возможному обострению: в частности, недавние учения в Эстонии были направлены на отработку защиты от современной высокотехнологичной войны.