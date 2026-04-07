Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Нападение на одну страну - это нападение на ЕС": в Брюсселе "расставили границы" после угроз РФ

19:59 07.04.2026 Вт
2 мин
Так в Европе отреагировали на угрозы со стороны Москвы странам Балтии
aimg Мария Науменко
Фото: здание Европейской комиссии (Getty Images)

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье после угроз России в адрес государств Балтии заявил, что нападение на одну страну-члена ЕС будет расцениваться как нападение на весь Союз.

Такое заявление Ренье сделал 7 апреля, отвечая на вопрос об угрозах России балтийским государствам из-за предоставления Украине неба для ударов по территории РФ.

"Нападение на одно из наших государств-членов - это нападение на ЕС в целом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" о таких угрозах со стороны России.

Кроме того, Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и "Воздушный щит", которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают риск прямого столкновения России с НАТО уже в 2026-2027 годах.

Аналитики не исключают, что Кремль может попытаться проверить оборону Альянса через гибридные атаки или провокации на границах, в частности в странах Балтии.

Эксперты также обращают внимание на риторику Москвы, отмечая, что перед полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин делал похожие заявления.

В то же время страны НАТО готовятся к возможному обострению: в частности, недавние учения в Эстонии были направлены на отработку защиты от современной высокотехнологичной войны.

