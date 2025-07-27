ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Российские войска продолжают активные боевые действия на ряде направлений, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Всего за сутки враг совершил более 5 700 обстрелов.

Авиаудары и обстрелы

По уточненным данным, противник нанес:

2 ракетных и 62 авиаудара,

выпустил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы,

применил 3 927 дронов-камикадзе,

совершил 5 754 обстрела, из них 51 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Белогорье, Орехов, Щербаки (Запорожская область), а также Одрадокаменка (Херсонская область).

Работа Сил обороны

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов противника.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. отражено 9 атак врага. Было нанесено 8 авиаударов (17 КАБов) и осуществлено 337 обстрелов, в том числе 10 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. 4 вражеских штурма - вблизи Старицы, Красного Первого и Волчанска.

Купянское направление. 6 атак врага в районах Радьковки, Купянска и Загрызово.

Лиманское направление. 16 атак зафиксировано. Противник пытался прорвать оборону возле Нового Мира, Зеленого Гая, Грековки, Шандриголово, Колодязов, Карповки, Торского.

Северское направление. Две вражеские попытки прорыва в районе Григорьевки.

Краматорское направление. Две безуспешные атаки - в направлении Предтечино и Белой Горы.

Торецкое направление. Три вражеские атаки в районах Торецка и Александро-Калиново.

Покровское направление. Наиболее интенсивная ситуация - 63 атаки врага. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка, Новоподгороднее.

Новопавловское направление. 12 атак возле Темировки, Толстого, Новохатского, Мирного, Зеленого Гая, Малиевки, Воскресенки.

Гуляйпольское направление. Наступательных действий не зафиксировано.

Ореховское направление. Отражена одна атака возле Каменского.

Приднепровское направление. 10 атак на позиции Сил обороны.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.