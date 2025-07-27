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ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Воскресенье 27 июля 2025 08:45
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ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Российские войска продолжают активные боевые действия на ряде направлений, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Всего за сутки враг совершил более 5 700 обстрелов.

Авиаудары и обстрелы

По уточненным данным, противник нанес:

  • 2 ракетных и 62 авиаудара,
  • выпустил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы,
  • применил 3 927 дронов-камикадзе,
  • совершил 5 754 обстрела, из них 51 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Белогорье, Орехов, Щербаки (Запорожская область), а также Одрадокаменка (Херсонская область).

Работа Сил обороны

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов противника.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. отражено 9 атак врага. Было нанесено 8 авиаударов (17 КАБов) и осуществлено 337 обстрелов, в том числе 10 - из РСЗО.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Южно-Слобожанское направление. 4 вражеских штурма - вблизи Старицы, Красного Первого и Волчанска.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Купянское направление. 6 атак врага в районах Радьковки, Купянска и Загрызово.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Лиманское направление. 16 атак зафиксировано. Противник пытался прорвать оборону возле Нового Мира, Зеленого Гая, Грековки, Шандриголово, Колодязов, Карповки, Торского.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Северское направление. Две вражеские попытки прорыва в районе Григорьевки.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Краматорское направление. Две безуспешные атаки - в направлении Предтечино и Белой Горы.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Торецкое направление. Три вражеские атаки в районах Торецка и Александро-Калиново.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Покровское направление. Наиболее интенсивная ситуация - 63 атаки врага. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка, Новоподгороднее.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Новопавловское направление. 12 атак возле Темировки, Толстого, Новохатского, Мирного, Зеленого Гая, Малиевки, Воскресенки.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Гуляйпольское направление. Наступательных действий не зафиксировано.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Ореховское направление. Отражена одна атака возле Каменского.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Приднепровское направление. 10 атак на позиции Сил обороны.

ВСУ отбивают штурмы врага на востоке: Генштаб обновил карту боевых действий

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

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