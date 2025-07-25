Платит максимальную цену: Сырский назвал потери РФ в попытке "летнего наступления"
Российские оккупанты ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую россияне платят за свое "летнее наступление" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
По словам Сырского, он принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания генерал доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых горячих направлениях - Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском, Добропольском, Лиманском.
"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену - около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах", - сообщил он.
Сырский добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.
"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", - резюмировал генерал.
Ситуация на фронте 25 июля
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.
Главком ВСУ Сырский ранее заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.
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