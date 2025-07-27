Крылатые ракеты и солдаты: Генштаб обновил потери РФ на фронте
За минувшие сутки, с 26 на 27 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 920 российских солдат и 11 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 049 250 (+920 ) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 057 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 063 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 30 822 (+10) ед;
- РСЗО - 1449 (+1) ед;
- средства ПВО - 1201 (+0) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 158 (+199) ед;
- крылатых ракет - 3546 (+11) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 493 (+122) ед;
- специальной техники - 3935 (+0) ед.
Ситуация на фронте 26 июля
Генштаб ВСУ ранее опубликовал сводку, сообщив, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.
В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.
По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Оккупанты продвинулись в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.
Аналитики также спрогнозировали, что РФ готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и беспилотников.
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