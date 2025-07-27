ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Крылатые ракеты и солдаты: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Воскресенье 27 июля 2025 07:19
UA EN RU
Крылатые ракеты и солдаты: Генштаб обновил потери РФ на фронте Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили еще 920 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 26 на 27 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 920 российских солдат и 11 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 049 250 (+920 ) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 057 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 063 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 30 822 (+10) ед;
  • РСЗО - 1449 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1201 (+0) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 158 (+199) ед;
  • крылатых ракет - 3546 (+11) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 493 (+122) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22- 24.02.22- 27.07.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTиBHиKA CKЛAЛИ ~1049250 +920 oco6oBoro cKлaAy personnel 421 .B aircraft 11057 +1 .B tanks 340 reл.KonTepίo helicopters 48158 +199 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4HoropиaH pиBHR UAV operational-tactical level 23063 +4 6oйoBиx 6poHboBaHиx 6oйoBиx6poHboBaHиxmauи: mawиH troop- -carrying AFVs 3546 +11 Kpилaί paKeTи cruise missiles 30822 +10 apTилepйcbKиxcиcTe cиcTem artillery systems 28 Kopa6л./KaTepи warships/boats 1449 +1 PC3B MLRS 1 n.ABOAHί 4oBHи submarines +122 56493 aBTomo6илbHa Tex.Ka Ta uиcTepHи vehicles fuel tanks ΠΜΜ 1201 3aco6иnno ΠΠΟ anti-aircraftsystems anti-aircraft systems 3935 cneuиaлbHa cneuиaлbHaTexH.Ka TexHиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaEHи»

Ситуация на фронте 26 июля

Генштаб ВСУ ранее опубликовал сводку, сообщив, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.

В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.

По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Оккупанты продвинулись в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Аналитики также спрогнозировали, что РФ готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте