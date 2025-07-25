Просто зайти не выйдет: Зеленский рассказал, как Россия "получает по шапке" под Покровском
Российские войска продолжают терпеть неудачи на фронте. Оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ на ключевых направлениях.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
"Они (россияне, - ред.) не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно - это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация", - пояснил президент.
Он отметил, что все это приводит к тому, что больше рисков есть у Украины. Зеленский отметил, что российские военные действительно пытаются сделать прорыв, однако до сих пор серьезных сдвигов у них нет.
"Они понимают, что получат по шапке. И поэтому они делают более военно-информационные операции. Как ситуация с Покровском", - отметил президент.
Ситуация на Покровском направлении
Как пояснил Зеленский, он общался с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским по этому направлению. Тот сообщил, что за последнее время российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть сюда 5-7 раз.
"Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками", - пояснил президент.
Ситуация на Сумском направлении
"Что касается Сумского направления. У нас там гораздо лучше ситуация, чем была. За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", - подчеркнул глава Украины.
По его данным, везде есть давление россиян. В частности это Покровский, Харьковский и Купянский направления.
"Наши ребята стоят. Молодцы", - отметил Зеленский.
Россияне хотят оккупировать Днепропетровскую область
"Для них условный успех - это Днепровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы", - подчеркнул президент.
Как рассказал Зеленский, сейчас там такая же ситуация, как в Покровске.
"Они заходят - там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все что можно", - отметил он.
Зеленский подытожил, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же как и Покровское направление, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.
Потери армии РФ
Отметим, что потери армии РФ с начала полномасштабной войны превышают 1 млн человек.
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