Просто зайти не выйдет: Зеленский рассказал, как Россия "получает по шапке" под Покровском

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина .

"Они (россияне, - ред.) не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно - это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация", - пояснил президент.

Он отметил, что все это приводит к тому, что больше рисков есть у Украины. Зеленский отметил, что российские военные действительно пытаются сделать прорыв, однако до сих пор серьезных сдвигов у них нет.

"Они понимают, что получат по шапке. И поэтому они делают более военно-информационные операции. Как ситуация с Покровском", - отметил президент.

Ситуация на Покровском направлении

Как пояснил Зеленский, он общался с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским по этому направлению. Тот сообщил, что за последнее время российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть сюда 5-7 раз.

"Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками", - пояснил президент.

Ситуация на Сумском направлении

"Что касается Сумского направления. У нас там гораздо лучше ситуация, чем была. За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", - подчеркнул глава Украины.

По его данным, везде есть давление россиян. В частности это Покровский, Харьковский и Купянский направления.

"Наши ребята стоят. Молодцы", - отметил Зеленский.

Россияне хотят оккупировать Днепропетровскую область

"Для них условный успех - это Днепровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы", - подчеркнул президент.

Как рассказал Зеленский, сейчас там такая же ситуация, как в Покровске.

"Они заходят - там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все что можно", - отметил он.

Зеленский подытожил, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же как и Покровское направление, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.