Пытался установить гранату в парке. СБУ сорвала подготовку теракта в Харькове

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который собирался установить "растяжку" с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку россиян осуществить теракт в Харькове. Благодаря действиям на опережение "на горячем" задержан агент ФСБ, когда он устанавливал растяжку с боевой гранатой Ф-1 в одном из городских парков.

Детали дела

По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты.

С помощью взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступные намерения и задержали террориста в темное время суток на месте запланированного подрыва.

Что известно о подозреваемом

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 62-летний местный житель, которого оккупанты завербовали через его жену, проживающую в Москве и работающую на российскую спецслужбу.

Задокументировано, что после установки растяжки, агент планировал выполнить еще одно задание ФСБ: изготовить самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости.

Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбисты дистанционно взорвали ее в час пик.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты телефоны для снаряжения взрывчатки, рация, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.