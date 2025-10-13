RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дезертир из ВСУ готовил теракт в центре Запорожья, его задержала СБУ

Иллюстративное фото: СБУ предотвратила теракт в Запорожье (facebook com SecurSerUkraine ()
Автор: Наталья Кава

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Правоохранители задержали агента РФ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из людных мест города.

Как установило следствие, злоумышленник должен был заложить взрывчатку в центре Запорожья и "отчитаться" куратору из РФ. Взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик, когда на месте происшествия находилось бы больше всего людей.

Оперативники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали мужчину во время подготовки взрывчатки. Выяснилось, что фигурант - 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве.

Фото: СБУ предотвратила теракт в Запорожье (t.me/SBUkr)

Находясь в столице, он искал "легкий заработок" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб. После вербовки агент получил "проверочное" задание - собрать информацию о блокпостах и местах дислокации украинских войск. Впоследствии его отправили в Запорожье для подготовки теракта.

Во время обысков в квартире мужчины обнаружили компоненты для взрывчатки и миникамеру, которую он должен был установить вблизи места подрыва, чтобы зафиксировать последствия атаки.

Задержанному сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена в условиях военного положения;
  • ч. 4 ст. 408 - дезертирство;
  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение со взрывчатыми веществами;
  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывных устройств.
  • Сейчас агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Ранее мы писали, что СБУ установила личность российского командира, который отдавал приказы расстреливать гражданских в Купянске Харьковской области 2 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины