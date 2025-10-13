Дезертир из ВСУ готовил теракт в центре Запорожья, его задержала СБУ

Правоохранители задержали агента РФ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из людных мест города.

Как установило следствие, злоумышленник должен был заложить взрывчатку в центре Запорожья и "отчитаться" куратору из РФ. Взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик, когда на месте происшествия находилось бы больше всего людей.

Оперативники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали мужчину во время подготовки взрывчатки. Выяснилось, что фигурант - 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве.

Фото: СБУ предотвратила теракт в Запорожье (t.me/SBUkr)

Находясь в столице, он искал "легкий заработок" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб. После вербовки агент получил "проверочное" задание - собрать информацию о блокпостах и местах дислокации украинских войск. Впоследствии его отправили в Запорожье для подготовки теракта.

Во время обысков в квартире мужчины обнаружили компоненты для взрывчатки и миникамеру, которую он должен был установить вблизи места подрыва, чтобы зафиксировать последствия атаки.

Задержанному сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: