Дезертир из ВСУ готовил теракт в центре Запорожья, его задержала СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Правоохранители задержали агента РФ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из людных мест города.
Как установило следствие, злоумышленник должен был заложить взрывчатку в центре Запорожья и "отчитаться" куратору из РФ. Взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик, когда на месте происшествия находилось бы больше всего людей.
Оперативники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали мужчину во время подготовки взрывчатки. Выяснилось, что фигурант - 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве.
Находясь в столице, он искал "легкий заработок" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб. После вербовки агент получил "проверочное" задание - собрать информацию о блокпостах и местах дислокации украинских войск. Впоследствии его отправили в Запорожье для подготовки теракта.
Во время обысков в квартире мужчины обнаружили компоненты для взрывчатки и миникамеру, которую он должен был установить вблизи места подрыва, чтобы зафиксировать последствия атаки.
Задержанному сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
