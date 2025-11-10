ua en ru
Намагався встановити гранату у парку. СБУ зірвала підготовку теракту у Харкові

Понеділок 10 листопада 2025 11:38
Намагався встановити гранату у парку. СБУ зірвала підготовку теракту у Харкові Фото: СБУ зірвала підготовку теракту у Харкові (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який збирався встановити "розтяжку" з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу росіян здійснити теракт у Харкові. Завдяки діям на випередження "на гарячому" затримано агента ФСБ, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків.

Деталі справи

За матеріалами справи, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати.

За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську спецслужбу.

Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання ФСБ: виготовити саморобний вибуховий пристрій з пластиду та вибухової рідини.

Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Лозовій Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Окрім того, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі теракту, який російські спецслужби планували здійснити у Запоріжжі.

Служба безпеки України ФСБ Харків
