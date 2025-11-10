Намагався встановити гранату у парку. СБУ зірвала підготовку теракту у Харкові

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який збирався встановити "розтяжку" з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу росіян здійснити теракт у Харкові. Завдяки діям на випередження "на гарячому" затримано агента ФСБ, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків.

Деталі справи

За матеріалами справи, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати.

За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську спецслужбу.

Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання ФСБ: виготовити саморобний вибуховий пристрій з пластиду та вибухової рідини.

Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.