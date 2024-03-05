Пытался взорвать почтовое отделение в Запорожье: СБУ задержала российского агента (фото, видео)

Правоохранители задержали российского агента в Запорожье. Мужчина пытался взорвать одно из местных почтовых отделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В результате многоэтапной спецоперации задержан агент военной разведки РФ, который пытался взорвать местное отделение почты", - отмечают в ведомстве.
Для этого мужчина в своем доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от российской спецслужбы.
Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов.
После получения сообщения о доставке заказа на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка.
По имеющимся данным, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.
Но фигуранта разоблачили на этапе подготовки теракта.
Кроме того, дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
Полученную информацию он должен был передать агрессору для подготовки диверсий против сил обороны или осуществления воздушных ударов.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России.
Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба задействовала его знакомого - жителя из временно оккупированной части региона.
В дальнейшем вражеский агент получил через "связного" задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки.
В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач оккупанты обещали своему агенту денежное "вознаграждение".
Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит пожизненное заключение.
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