Пытался взорвать почтовое отделение в Запорожье: СБУ задержала российского агента (фото, видео)

"В результате многоэтапной спецоперации задержан агент военной разведки РФ, который пытался взорвать местное отделение почты", - отмечают в ведомстве.

Сделал взрывчатку и замаскировал ее под посылку

Для этого мужчина в своем доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от российской спецслужбы.

Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов.

После получения сообщения о доставке заказа на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.

Но фигуранта разоблачили на этапе подготовки теракта.

Охотился на ВСУ

Кроме того, дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

Полученную информацию он должен был передать агрессору для подготовки диверсий против сил обороны или осуществления воздушных ударов.

Завербовался за "вознаграждение"

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России.

Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба задействовала его знакомого - жителя из временно оккупированной части региона.

В дальнейшем вражеский агент получил через "связного" задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки.

В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач оккупанты обещали своему агенту денежное "вознаграждение".

Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное заключение.