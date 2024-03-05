Намагався підірвати поштове відділення в Запоріжжі: СБУ затримала російського агента (фото, відео)

"У результаті багатоетапної спецоперації затримано агента воєнної розвідки РФ, який намагався підірвати місцеве відділення пошти", - зазначають у відомстві.

Зробив вибухівку та замаскував її під посилку

Для цього чоловік у своєму помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби.

Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

Після отримання повідомлення про доставку "замовлення" на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка.

За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

Але фігуранта викрили на етапі підготовки теракту.

Полював на ЗСУ

Крім того, додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів.

Завербувався за "винагороду"

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії.

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого - мешканця з тимчасово окупованої частини регіону.

Надалі ворожий агент отримав через "зв’язкового" завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.

У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову "винагороду".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Йому загрожує довічне ув’язнення.