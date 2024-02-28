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Чиновница университета искала слабые места в обороне Харьковской области для отчетов РФ

Украина, Среда 28 февраля 2024 11:10
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Чиновница университета искала слабые места в обороне Харьковской области для отчетов РФ Фото: СБУ задержала чиновницу харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города (facebook com SecurSerUkraine )
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали чиновницу харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает ведомство, в ходе спецоперации в Харьковской области удалось "на горячем" задержать российскую агентку.

"Злоумышленница ночью проводила разведку прифронтовой местности Балаклейского района, где пыталась выявить и сфотографировать возможные локации ВСУ", - информируют в СБУ.

Агентка оказалась чиновницой университета

Задержанной оказалась инженерка одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова.

В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск.

Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска.

Для сбора разведданных российская агентка на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны.

Передавала информацию русскому боевику

Полученные сведения она мессенджером передавала "связному" российских спецслужб. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, воюющий под Купянском.

Кроме того, злоумышленница "сливала" информацию администратору российского Telegram-канала, созданного в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Информация требовалась захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона.

Сотрудничала с РФ с начала полномасштабной войны

Чиновница университета начала сотрудничество с оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Вниманию" спецслужб РФ она попала как идеологическая сторонница российской агрессии, которая в разговорах со знакомыми восхваляла Кремль и оправдывала ракетные удары по Украине.

Агентке РФ грозит пожизненное заключение

Правоохранители сообщили предательнице о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии РФ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.

Чиновница университета искала слабые места в обороне Харьковской области для отчетов РФ Фото: задержание агентки РФ в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные Силы обороны в Николаеве.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Вчера мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

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Служба безопасности Украины
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