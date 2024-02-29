Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала агентку РФ

Правоохранители задержали предательницу, которая наводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, приспешница РФ шпионила за Силами обороны в Харькове.

"Злоумышленница была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисти", - информируют в СБУ.

Во время доразведки предательница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.

Призывала к обстрелам и оккупации города

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу", - отмечают в сообщении.

Безработная поклонница России

Предательницей оказалась безработная местная жительница, идеологическая поклонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение. Фото: задержание российской агентки (t.me/SBUkr)