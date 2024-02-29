ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала агентку РФ

Харьков, Четверг 29 февраля 2024 10:37
UA EN RU
Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала агентку РФ Фото: СБУ задержала агентку РФ в Харькове (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали предательницу, которая наводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, приспешница РФ шпионила за Силами обороны в Харькове.

"Злоумышленница была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисти", - информируют в СБУ.

Во время доразведки предательница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.

Призывала к обстрелам и оккупации города

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу", - отмечают в сообщении.

Безработная поклонница России

Предательницей оказалась безработная местная жительница, идеологическая поклонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала агентку РФ Фото: задержание российской агентки (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Вчера мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС