"Нам будет очень сложно до сентября": Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Весна и лето 2026 года будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины - как на фронте, так и на дипломатической арене.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По мнению Зеленского, если российский диктатор Владимир Путин выберет путь деэскалации, то удастся провести трехстороннюю встречу в формате Украина-США-РФ.

Президент прогнозирует ее проведение в апреле, мае или июне.

В то же время, по его словам, Россия усилит давление на фронте, поэтому этот период будет очень тяжелым для Украины.

"Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени относительно этого диалога", - отметил Зеленский.

Он добавил, что США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы - выборы.

"И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн - ориентировочно август. То есть это время весны - лета будет таким довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", - пояснил президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина четко понимает собственные национальные интересы. Чтобы противодействовать агрессии.

Президент призвал партнеров к решительным шагам, в частности на уровне НАТО.

"Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО. Но это зависит от них, на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", - отметил Зеленский.