Налет дронов на Киев: из-за атаки есть пострадавшие

В результате массированной атаки дронов на Киев в ночь на 10 июня пострадали люди. Известно как минимум о двух раненых в Дарницком и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Подольском и Дарницком районах падение обломков в открытой местности. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.

По его словам, в Дарницком районе обломки, по предварительным данным, упали на частный дом. В Шевченковском районе загорелся балкон в жилом доме. Также пожар вспыхнул в жилом массиве в Оболонском районе.

В то же время, Ткаченко сообщил о пострадавшей в Шевченковском районе украинской столицы. По его словам, ранения получила женщина. Ей оказывают медицинскую помощь.

Также в Голосеевском районе есть разрушение в бизнес-центре. Информация о пострадавших уточняется.