Наліт дронів на Київ: через атаку є постраждалі

Унаслідок масованої атаки дронів на Київ у ніч на 10 червня постраждали люди. Відомо щонайменше про двох поранених у Дарницькому та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

За його словами, у Дарницькому районі уламки, за попередніми даними, впали на приватний будинок. У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа спалахнула в житловому масиві в Оболонському районі.

Водночас Ткаченко повідомив про постраждалу в Шевченківському районі української столиці. За його словами, поранення отримала жінка. Їй надають медичну допомогу.

Також у Голосіївському районі є руйнування в бізнес-центрі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.