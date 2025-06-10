Наліт дронів на Київ: через атаку є постраждалі
Унаслідок масованої атаки дронів на Київ у ніч на 10 червня постраждали люди. Відомо щонайменше про двох поранених у Дарницькому та Шевченківському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.
За його словами, у Дарницькому районі уламки, за попередніми даними, впали на приватний будинок. У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа спалахнула в житловому масиві в Оболонському районі.
Водночас Ткаченко повідомив про постраждалу в Шевченківському районі української столиці. За його словами, поранення отримала жінка. Їй надають медичну допомогу.
Також у Голосіївському районі є руйнування в бізнес-центрі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Атака на Україну 10 червня
Нагадаємо, Росія атакувала Україну, внаслідок чого оголосили масштабну повітряну тривогу. Під ударом опинилися Київ та Одеса.
У Києві уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та нежитлові забудови. В Оболонському уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл.
Дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.
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