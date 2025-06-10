ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наліт дронів на Київ: через атаку є постраждалі

Київ, Вівторок 10 червня 2025 03:35
UA EN RU
Наліт дронів на Київ: через атаку є постраждалі Фото: у Києві постраждали люди внаслідок атаки (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок масованої атаки дронів на Київ у ніч на 10 червня постраждали люди. Відомо щонайменше про двох поранених у Дарницькому та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

За його словами, у Дарницькому районі уламки, за попередніми даними, впали на приватний будинок. У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа спалахнула в житловому масиві в Оболонському районі.

Водночас Ткаченко повідомив про постраждалу в Шевченківському районі української столиці. За його словами, поранення отримала жінка. Їй надають медичну допомогу.

Також у Голосіївському районі є руйнування в бізнес-центрі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака на Україну 10 червня

Нагадаємо, Росія атакувала Україну, внаслідок чого оголосили масштабну повітряну тривогу. Під ударом опинилися Київ та Одеса.

У Києві уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та нежитлові забудови. В Оболонському уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл.

Дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи
У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом