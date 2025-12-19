ua en ru
В Турции обнаружили российский дрон-разведчик, - СМИ

Турция, Пятница 19 декабря 2025 16:56
В Турции обнаружили российский дрон-разведчик, - СМИ Иллюстративное фото: на территории Турции нашли российский дрон "Орлан" (t.me/milinua)
Автор: Иван Носальский

В Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber 7.

По данным издания, в районе Измит, который находится на юге Турции, местные жители сообщили властям об обнаружении дрона.

Фото: в Турции упал российский дрон (haber7.com)

Haber 7 пишет, что беспилотник обнаружили в поле в сельском районе. После сообщения на место были направлены подразделения жандармерии. По факту падения беспилотника начато расследование.

Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.

Турция уничтожила неизвестный дрон

Напомним, 15 декабря Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны страны.

По данным ведомства, объект был опознан как дрон, утративший управление. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

К слову, в сентябре почти 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. После такого инцидента на польской территории начали находить разбитые дроны.

Также 18 сентября стало известно, что на пляже в Латвии нашли обломок российского дрона "Гербера". Его выбросило море.

