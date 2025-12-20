ua en ru
Главная » Новости » В мире

Третий за неделю: в Турции снова обнаружили российский разведывательный дрон

Турция, Суббота 20 декабря 2025 14:04
Третий за неделю: в Турции снова обнаружили российский разведывательный дрон Иллюстративное фото: в Турции снова обнаружили российский разведывательный дрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Турции обнаружили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР". Это уже третий случай за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Как сообщается, фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир, сегодня сообщили о еще одном дроне, который нашли в поле.

Подразделения жандармерии охраняли место происшествия и перевезли беспилотник в Анкару для детального технического осмотра.

Официальные лица отметили, что собственность и происхождение остаются неопределенными, и что российское происхождение является лишь одной из рассматриваемых возможностей.

О пострадавших или повреждении имущества не сообщалось, поскольку дрон приземлился в безлюдной местности.

Фото: в Турции обнаружили российский разведывательный дрон (турецкие СМИ)

Российские дроны в Турции

Напомним, 15 декабря Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны страны.

По данным ведомства, объект был опознан как дрон, потерявший управление. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

Вчера, 19 декабря, в Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности. Его нашли в районе Измит.

Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.

