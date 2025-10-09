RU

Настраивают воевать против Родины: Зеленский о "перевоспитании" детей в оккупации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинских детей "перевоспитывают" в РФ с помощью тоталитарных программ. В частности, настраивают воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 9 октября, провел совещание с министром иностранных дел Украины и дипломатической командой Офиса президента.

Темой стали документы Украины в международных организациях, касающиеся возвращения всех украинских пленных, которые удерживаются в РФ.

Зеленский отметил, что ему известно о людях, которые находятся в плену с 2014 года. Он добавил, что это касается и похищенных Россией детей.

"Мы знаем много об абсолютно тоталитарных программах перевоспитания детей в России таким образом, чтобы они были настроены воевать даже против настоящей Родины, против своего настоящего дома", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что на оккупированных территориях и в России насчитываются тысячи таких детей. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине возвращать их домой.

"Это разные страны - от Канады до Катара, - которые нам помогают. В нашей коалиции по возвращению наших украинских детей уже более 40 стран плюс Евросоюз, плюс Совет Европы", - подчеркнул президент.

 

Депортация украинских детей

Напомним, Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, рассказал, что с начала полномасштабной войны РФ депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина смогла вернуть из страны-агрессора 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

РБК-Украина ранее писало, что количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию, возросло.

Двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

