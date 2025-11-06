RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Приказ Путина о ядерных испытаниях и визит Анджелины Джоли в Херсон: новости за 5 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим подчиненным готовиться к ядерным испытаниям. Тем временем Анджелина Джоли посетила Херсон.

Более детально о том, что произошло в среду, 5 ноября, - в материале РБК-Украина.

Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"

Россия начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Диктатор Владимир Путин поручил чиновникам заняться этим вопросом.

По словам главы Кремля, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия "должна будет ответить". 

Анджелина Джоли приехала в Херсон: что известно о визите и скандале с ТЦК

Мировая кинозвезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно прибыла в Херсон. Актриса посетила местные медицинские учреждения, в частности роддом и детскую больницу.

По информации источников, близких к организации визита, Джоли осмотрела условия пребывания пациентов, пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении.

По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен.

Целью законодательной инициативы является поддержка семей в дородовой, послеродовой и ранний периоды ухода за ребенком, а также стимулирование рождаемости и сочетание отцовства с профессиональной занятостью.

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины: какие есть варианты

Еврокомиссия рассматривает общий долг и двусторонние гранты для покрытия дефицита финансирования в Украине, сообщает Euractiv. 

Новые предложения дополнят "репарационный кредит" на 140 миллиардов евро - инициативу, предусматривающую использование замороженных российских активов.

Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами: что изменилось

Украинское правительство подготовило проект госбюджета-2026 к рассмотрению в Верховной Раде во втором чтении. 

В документ внесли правки. В частности, расходы вырастут на 33,6 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина ДжолиВладимир ПутинХерсонЯдерное оружиеВерховная рада