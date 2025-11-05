ua en ru
Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами: что изменилось

Киев, Среда 05 ноября 2025 19:22
Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами: что изменилось Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство подготовило проект госбюджета-2026 к рассмотрению в Верховной Раде во втором чтении. В документ внесли правки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Она отметила, что все решения, заложенные в проект госбюджета, разрабатывались с учетом ключевых приоритетов - безопасности, обороны и социальной устойчивости.

По словам Свириденко, все собственные доходы государства направляются на нужды Сил обороны. При этом важное внимание уделяется социальной сфере, в частности повышению зарплат врачам и учителям в следующем году.

Ко второму чтению правительство внесло изменения для сохранения баланса между оборонными и социальными расходами.

Основные изменения:

  • Доходы бюджета увеличатся на 27,8 млрд гривен, в том числе за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
  • Расходы вырастут на 33,6 млрд гривен, из которых 18,9 млрд гривен направят в резервный фонд, а 6,6 млрд гривен - на поэтапное повышение зарплат педагогам школ, преподавателям вузов и колледжей на 50% в течение года.

Глава украинского правительства подчеркнула, что она рассчитывает на поддержку депутатов и скорейшее принятие госбюджета-2026.

Бюджет-2026

Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ поддержали 256 депутатов.

В то же время бюджетный комитет во время рассмотрения проекта бюджета-2026 рекомендовал внести ряд правок, которые касаются оборонной сферы, образования, социальной сферы и не только.

Стоит заметить, что перед первым чтением проект госбюджета предусматривал расходы на уровне 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в этом году.

Доходы бюджета оценивались в 2,83 трлн гривен, что на 18,8% превышает показатель 2025 года, а дефицит планируется на уровне до 18,4% ВВП.

Правительство планирует установить минимальную заработную плату на уровне 8647 гривен.

Рост потребительских цен в следующем году, по прогнозам, может составить 9,9%, а прожиточный минимум увеличится до 3209 гривен.

В проекте бюджета заложен средний курс доллара - 45,7 гривны, а евро - 49,4 гривны.

