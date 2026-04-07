Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу после ударов Украины, - Reuters

Российский нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу на неопределенный срок после ударов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: Воронежская область подверглась атаке дронов: в районе химзавода возник пожар (видео)
Собственные источники сообщили изданию, что экспорт сырой нефти с российского терминала был приостановлен на неопределенный срок после того, как порт Новороссийск атаковали дроны.
Терминал экспортирует до 700 тысяч баррелей сырой нефти в день. Это главный нефтеэкспортный порт РФ на Черном море. С учетом того, что главный нефтеэкспортный порт на Балтике - Усть-Луга - также не работает, выход "Шесхариса" из строя усилит нагрузку на РФ.
"Источники сообщили, что Россия будет вынуждена сократить добычу, поскольку запасы накапливаются, а хранилища заполняются...Два источника, знакомые с ситуацией, не смогли назвать имена из-за деликатности вопроса. Они сказали, что порт еще не оценил масштабы убытков", - сказано в сообщении.
Таким образом, добавляет издание, Россия не способна использовать ситуацию, когда спрос на нефть увеличен из-за боевых действий США против Ирана и блокировки Ормузского пролива.
Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также было сообщено, что вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.
7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.
Также в ГШ ВСУ подтвердили, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.
До этого об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.
Силы обороны атакуют порт Усть-Луга уже вторую неделю подряд. Такие удары вызывали сильные пожары. При этом экспорт нефти из этого порта приостанавливали. Фактически, порт выведен из строя, нагружать нефть на танкеры он сейчас не способен.