Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу после ударов Украины, - Reuters

Собственные источники сообщили изданию, что экспорт сырой нефти с российского терминала был приостановлен на неопределенный срок после того, как порт Новороссийск атаковали дроны.

Терминал экспортирует до 700 тысяч баррелей сырой нефти в день. Это главный нефтеэкспортный порт РФ на Черном море. С учетом того, что главный нефтеэкспортный порт на Балтике - Усть-Луга - также не работает, выход "Шесхариса" из строя усилит нагрузку на РФ.

"Источники сообщили, что Россия будет вынуждена сократить добычу, поскольку запасы накапливаются, а хранилища заполняются...Два источника, знакомые с ситуацией, не смогли назвать имена из-за деликатности вопроса. Они сказали, что порт еще не оценил масштабы убытков", - сказано в сообщении.

Таким образом, добавляет издание, Россия не способна использовать ситуацию, когда спрос на нефть увеличен из-за боевых действий США против Ирана и блокировки Ормузского пролива.