Воронежская область подверглась атаке дронов: в районе химзавода возник пожар (видео)
В понедельник вечером, 6 апреля, россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов в Воронежской области. Вскоре в районе одного из химзаводов случился пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по публикациям, примерно в 21:45 (по Киеву) в Воронежской области была объявлена угроза применения беспилотников.
Чуть позже стало известно, что неизвестные дроны полетели на город Россошь. Несмотря на утверждения готовности всех оперативных служб, совсем скоро в пабликах начали постить кадры с пожаром.
Ряд OSINT Telegram-каналов уточняли, что под удар попало АО "Минудобрения". Это один из ключевых химзаводов, который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.
То есть, предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически присваивает этот объект к военной промышленности России.
Отметим, что на данный момент официальных комменнтариев о последствиях атаки не было.
Удары по России
Напомним, что на днях Украина провела серию ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике. По данным FT, эти атаки нанесли врагу ущерб почти на 1 млрд долларов, и это только потерянный экспортный доход.
Также мы писали, что в ночь с 5 на 6 апреля атакам подвергался Новороссийск. Позже стало известно, что в результате ударов вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.
По данным Reuters, пожар возник вблизи нескольких причалов, которые являются ключевыми грузовыми точками терминала. Чуть позже в Генштабе ВСУ сообщили, что была поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис".