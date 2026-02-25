Нефтепровод "Дружба" заработает уже завтра? РБК-Украина узнало, правдивы ли слухи

Заявление Словакии

Как пишет Reuters, в Минэкономики Словакии заявили, что оператор нефтепроводов Transpetrol якобы получил уведомление от Украины о переносе возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба" на 26 февраля.

Что происходит на самом деле

"Информация, которую распространяют СМИ со ссылкой на словацкую сторону о якобы завершении ремонтных работ и возобновлении работы нефтепровода "Дружба" после российской атаки 27 января, не соответствует действительности", - отметил собеседник РБК-Украина, который ознакомлен с реальной ситуацией с проведением ремонтных работ и состоянием нефтепровода.

При этом источник подчеркнул, что украинская сторона не предоставляла Словакии никакой информации о возможности восстановления транзита в ближайшие дни.