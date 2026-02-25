RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нефтепровод "Дружба" заработает уже завтра? РБК-Украина узнало, правдивы ли слухи

Иллюстративное фото: работу "Дружбы" не возобновят в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Иван Носальский

Словакия заявила, что работу нефтепровода "Дружба" якобы обещают возобновить 26 февраля. Но у Украины таких планов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и собственные источники.

Читайте также: Зеленский предложил Орбану договориться с Путиным об энергетическом перемирии

Заявление Словакии

Как пишет Reuters, в Минэкономики Словакии заявили, что оператор нефтепроводов Transpetrol якобы получил уведомление от Украины о переносе возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба" на 26 февраля.

Что происходит на самом деле

"Информация, которую распространяют СМИ со ссылкой на словацкую сторону о якобы завершении ремонтных работ и возобновлении работы нефтепровода "Дружба" после российской атаки 27 января, не соответствует действительности", - отметил собеседник РБК-Украина, который ознакомлен с реальной ситуацией с проведением ремонтных работ и состоянием нефтепровода.

При этом источник подчеркнул, что украинская сторона не предоставляла Словакии никакой информации о возможности восстановления транзита в ближайшие дни. 

Удар по "Дружбе"

Напомним, транзит российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" прекратился из-за российского удара.

Несмотря на это, Будапешт и Братислава начали угрожать Украине и выдвигать ей ультиматумы.

В частности, 23 февраля премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину. По его мнению, поставки по "Дружбе" не возобновляются якобы из-за Украины.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро от Евросоюза.

