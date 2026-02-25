Нафтопровід "Дружба" запрацює вже завтра? РБК-Україна дізналося, чи правдиві чутки

Заява Словаччини

Як пише Reuters, у Мінекономіки Словаччини заявили, що оператор нафтопроводів Transpetrol нібито отримав повідомлення від України про перенесення відновлення поставок нафти через трубопровід "Дружба" на 26 лютого.

Що відбувається насправді

"Інформація, яку поширюють ЗМІ з посиланням на словацьку сторону щодо нібито завершення ремонтних робіт і відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня, не відповідає дійсності", - зазначив співрозмовник РБК-Україна, ознайомлений із реальною ситуацією щодо проведення ремонтних робіт і стану нафтопроводу.

При цьому джерело підкреслило, що українська сторона не надавала Словаччині жодної інформації про можливість відновлення транзиту найближчими днями.