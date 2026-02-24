Зеленский предложил Орбану договориться с Путиным об энергетическом перемирии

Причиной прекращения поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" является российская атака. Если Будапешт хочет продолжения поставок, ему стоит договариваться с Москвой об энергетическом перемирии.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прежде всего, трубопровод был разрушен Россией. Так что если Орбан хочет что-то блокировать - финансовую поддержку, - он может делать это для России, а не для Украины. Мы не являемся причиной разрушения этого трубопровода", - подчеркнул глава украинского государства, комментируя венгерское вето на кредит Украине от ЕС.

Он добавил, что это уже не первое повреждение нефтепровода "Дружба". И, вероятнее всего, оно не будет последним. При этом, как подчеркнул Зеленский, у Украины есть спутниковые снимки, которые подтверждают российский удар по трубопроводу.

"Орбану стоит говорить с Путиным, возможно, о энергетическом прекращении огня или о чем-то подобном", - сказал президент.

Отдельно глава украинского государства обратил внимание, что однажды во время восстановления "Дружбы" Россия нанесла повторный удар по ремонтным бригадам.

"Вы знаете, как Россия использует эти атаки по нашей гражданской критической инфраструктуре: когда они разрушают любые объекты энергетической системы, включая такой трубопровод, наши ремонтные бригады приходят восстанавливать, а затем по ним снова наносят удары - просто чтобы убить людей. Поэтому люди получали ранения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что человеческая жизнь - слишком большая цена за ремонт нефтепровода.

Нарушение правил ЕС

В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта обратил внимание, что кредит Украине и остановка работы "Дружбы" никак не связаны.

По его словам, в ближайшие дни Украина проведет оценку, сколько времени потребуется на восстановление трубопровода. При этом существует и альтернативные пути поставки нефти в Венгрию и Словакию - через адриатический трубопровод.

Кошта обратил внимание, что когда Евросовет принимает решение, все страны ЕС должны сотрудничать для того, чтобы реализовать договоренности.

"Именно поэтому я написал Орбану следующие слова: Венгрия нарушает принципы справедливого и откровенного сотрудничества. И я призываю Венгрию немедленно пойти на сотрудничество", - добавил он.