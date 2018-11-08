Обсяги газу в сховищах достатні для проходження сезону, - "Нафтогаз"

Фото: ПСГ (УНІАН)

Запаси газу в ПСГ досягли 17,2 млрд куб. м

На сьогоднішній день Україна накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) достатні обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАК "Нафтогаз України".

Як відзначили в компанії, у перший тиждень листопада 2018 року обсяги газу в українських підземних сховищах газу збільшилися майже на 100 млн куб. м і становлять 17,2 млрд куб. м. Це на 400 млн куб. м або на 2,4% більше, ніж на цю ж дату рік тому.

Крім того, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 рр. становив 7,4 млрд куб. м що перевищує технологічний мінімум.

Нагадаємо, що раніше "Нафтогаз України" повідомляв про те, що запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) досягли рекордних за чотири роки 17,1 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, що в жовтні Україна досягла рекордного рівня середньодобового видобутку газу - близько 44 млн кубометрів, це більше 16 млрд кубометрів у річному вимірі.