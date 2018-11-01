Запаси в ПСГ України досягли максимуму за 4 роки

Ілюстративне фото (прес-служба РГК)

Запаси газу в ПСГ досягли 17,1 млрд кубометрів газу

Запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) досягли рекордних за чотири роки 17,1 млрд кубометрів газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Зараз в ПСГ 17,1 млрд куб газу - це рекордний показник за останні чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в Україні минулий опалювальний сезон починався з 16,8 млрд куб газу. Після закінчення минулого опалювального сезону в газових сховищах залишилося 7,5 млрд куб м (станом на 15 квітня 2018).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що газу в підземних сховищах газу достатньо для того, щоб Україна пройшла опалювальний сезон. Раніше повідомлялося, що в підземних сховищах газу України за станом на 31 серпня зберігалося 14,6 млрд кубометрів блакитного палива. Ця цифра нижче на 0,2 млрд кубометрів, або на 1,4% показника минулого року.

У цілому за підсумками восьми місяців поточного року українським споживачам всіх категорій протранспортовано 18,2 млрд кубометрів газу магістральними газопроводами. Це більше на 0,3 млрд кубометрів, або на 1,7% порівняно з таким же періодом 2017 року. За даними НАК "Нафтогаз України", ринок газу в Україні налічується понад 500 компаній, які торгують блакитним паливом.