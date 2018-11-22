Обсяги газу в ПСГ знизилися через похолодання

Фото: ПСГ (УНІАН)

Обсяги газу в українських ПСГ наблизилися до торішнього рівня

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 20 листопада склали 16,7 млрд куб, скоротившись за останній тиждень на 300 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначили в "Нафтогазі", деяке прискорення відбору газу з ПСГ, яке спостерігалося за звітний тиждень, було викликано відчутним зниженням середньодобової температури.

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Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки. За даними "Нафтогазу", у підземних сховищах перебувало 17,1 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У листопаді добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу, що відповідає річному 21,5 млрд кубометрів є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки.