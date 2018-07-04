Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт активів "Газпрому"

Активи лишатимуться під арештом, поки розглядатиметься апеляція НАК "Нафтогаз України"

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, що належать ПАТ "Газпром". Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Активи лишатимуться під арештом, поки розглядатиметься апеляція НАК "Нафтогаз України" на рішення щодо зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган зі стягнення боргів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акції були звільнені з-під арешту лише на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що акції знаходяться поза межами кантону Цуг та відповідно поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів.

"Якби виконання рішень органу зі стягнення боргів не було призупинене Вищим судом, "Газпром" знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, навіть, якщо б ті знаходилися в юрисдикції органу зі стягнення боргів кантону Цуг", - пояснюють у НАК.

Нагадаємо, раніше сьогодні глава міністерства юстиції Павло Петренко повідомив, що Україна на сьогодні вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.