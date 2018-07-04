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Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт активів "Газпрому"

НовиниЕнергетика    04.07.2018 - 20:41
Фото: лого "Газпрому" (gazprom.ru)
Фото: лого "Газпрому" (gazprom.ru)

Активи лишатимуться під арештом, поки розглядатиметься апеляція НАК "Нафтогаз України"

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, що належать ПАТ "Газпром". Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Активи лишатимуться під арештом, поки розглядатиметься апеляція НАК "Нафтогаз України" на рішення щодо зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган зі стягнення боргів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акції були звільнені з-під арешту лише на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що акції знаходяться поза межами кантону Цуг та відповідно поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів.

"Якби виконання рішень органу зі стягнення боргів не було призупинене Вищим судом, "Газпром" знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, навіть, якщо б ті знаходилися в юрисдикції органу зі стягнення боргів кантону Цуг", - пояснюють у НАК.

Нагадаємо, раніше сьогодні глава міністерства юстиції Павло Петренко повідомив, що Україна на сьогодні вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу. 

"Нафтогаз" очікує на рішення суду по транзитній справі щодо "Газпрому" до 13 липня Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі в суперечці з "Газпромом" про знижку на газ
Теги публікації: Газпром, арешт, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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