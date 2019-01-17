"Газпром" заявив про скасування швейцарським судом арешту акцій

Фото: лого "Газпрому" (gazprom.ru)

У прес-службі компанії повідомили, що суд повністю скасував свою постанову про накладення забезпечувальних заходів на акції в Nord Stream AG і Nord Stream AG 2

Суд швейцарського кантону Цуг скасував рішення про забезпечувальні заходи на акції російської компанії "Газпром" в "Північному потоці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що суд 6 січня повністю скасував свою постанову від 29 травня 2018 року про накладення забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG та права на вимоги "Газпрому" до цих компаній.

Нагадаємо, раніше Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які належать ПАТ "Газпром".

Повідомлялося, що активи залишаться під арештом, поки буде розглядатися апеляція НАК "Нафтогаз України" на рішення про зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган по стягненню боргів.

При цьому тоді "Газпром" спростував заяву про відновлення арешту активів. Зокрема, в компанії заявили, що суд швейцарського кантону Цуг в кінці червня припинив виключення акцій "Північного потоку" і "Північного потоку-2" зі списку активів, на які накладається арешт у спорі російського "Газпрому" з "Нафтогазом".