Кабмин установил специальную цену на газ в некоторых регионах, но есть нюанс

Кабинет министров Украины ввел для прифронтовых регионов специальную цену на газ. Она будет действовать для производителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram .

"Стабильная и предполагаемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критично", - добавили в ведомстве.

В Министерстве энергетики объяснили, что такое решение важное, поскольку много электростанций в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансированность энергосистемы во время пиковых нагрузок.

Такая цена будет действовать в течение одного года.

Согласно решению украинского правительства, природный газ по цене до 19 тысяч гривен за тысячу кубометров будут продавать производителям электроэнергии:

Мораторий на повышение коммунальных тарифов

Напомним, в Украине во время войны действует мораторий, который блокирует рост тарифов на тепло, горячую воду и распределение газа. Эти услуги остаются под государственным контролем, и их стоимость не меняется с 2022 года. В то же время часть коммунальных услуг не подпадает под заморозку, поэтому их цены продолжают расти.

Стоимость тепла и горячей воды формируется индивидуально для каждого предприятия, поскольку учитывает особенности оборудования и затраты на топливо. Например, тариф на тепло для киевлян отличается в зависимости от поставщика.

Самые высокие тарифы на горячую воду зафиксированы в Черкассах, Полтаве и Виннице, где стоимость составляет от 111 до 163 грн за кубометр. Среди самых низких тарифов - Черкасское "Химволокно" и черниговская "Технова", предлагающие горячую воду примерно за 78 грн за кубометр.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.