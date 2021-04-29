Кабмін не чекає негативної реакції МВФ на звільнення голови "Нафтогазу"

В Україні вчора раптово змінили керівництво "Нафтогазу". В уряді не очікують негативної реакції від кредиторів.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков заявив виданню, що МВФ і Світовий банк готові почути аргументацію уряду.

"Ми переконані, що при детальному вивченні позицій сторін наші міжнародні партнери зрозуміють логіку дій уряду", вважає він.

За словами Демченкова, не нормальна ситуація, коли Наглядова рада оцінює на відмінно діяльність правління компанії, яка з прибуткової раптом стає збитковою.

"Це не відповідає міжнародним стандартам корпоративного управління", - пояснив він.