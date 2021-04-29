Кабмін не чекає негативної реакції МВФ на звільнення голови "Нафтогазу"
В Україні вчора раптово змінили керівництво "Нафтогазу". В уряді не очікують негативної реакції від кредиторів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".
Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков заявив виданню, що МВФ і Світовий банк готові почути аргументацію уряду.
"Ми переконані, що при детальному вивченні позицій сторін наші міжнародні партнери зрозуміють логіку дій уряду", вважає він.
За словами Демченкова, не нормальна ситуація, коли Наглядова рада оцінює на відмінно діяльність правління компанії, яка з прибуткової раптом стає збитковою.
"Це не відповідає міжнародним стандартам корпоративного управління", - пояснив він.
Разом з тим, один із західних дипломатів повідомив РБК-Україна, що на Заході стурбовані, що уряд не врахував волю Наглядової ради.
Нагадаємо, Вітренко, якого призначили головою "Нафтогазу", назвав логічним рішення про звільнення Коболєва.