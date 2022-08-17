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"Нафтогаз" знову не отримав згоди на відстрочку виплат за облігаціями

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Середа 17 серпня 2022 21:01
"Нафтогаз" знову не отримав згоди на відстрочку виплат за облігаціями Фото: "Нафтогаз" знову не отримав згоди на відстрочку виплат за облігаціями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Нафтогазу" вдруге не вдалося отримати згоди від кредиторів на дворічну відстрочку виплат за облігаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, 17 серпня за наявності кворуму менше 20% власників облігацій 2022 року підтримали відстрочку виплат при необхідному мінімумі в 75%.

При цьому за іншими випусків - з погашенням в 2024 році на 600 млн євро і з погашенням в 2026 році на 500 млн доларів - кворуму (більше двох третин власників) не було, тому 31 серпня будуть скликані повторні збори.

На збори за євробондами 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів були віддані на користь пропозиції НАК.

На зборах за євробондами 2026 року зареєструвалися близько 54%, а відстрочку підтримали тільки 49%.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" не отримав від власників облігацій згоди на відстрочку виплат на два роки.

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Нафтогаз України
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