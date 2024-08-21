Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.

По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны.

19 августа на нефтебазе, на которой тогда уже более суток пытались потушить пожар, произошел взрыв. А вчера там взорвалась еще одна цистерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.