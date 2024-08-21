Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.
Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре - частично разрушены, 16 - не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.
update
Пролетарск (21 августа 2024)
Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot
3m от 21 августа 2024 года.
I've taken shot at a view of status of all the tanks at the facility
h/t @vcdgf555 для формата https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024
Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.
По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны.
19 августа на нефтебазе, на которой тогда уже более суток пытались потушить пожар, произошел взрыв. А вчера там взорвалась еще одна цистерна.
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