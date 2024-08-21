Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

19 серпня на нафтобазі, на якій тоді вже понад добу намагалися загасити пожежу, стався вибух. А вчора там вибухнула ще одна цистерна.

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