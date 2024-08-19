На нефтебазе в Ростовской области, которую тушат со вчерашнего дня, произошел взрыв

На нефтебазе в город Пролетарске Ростовской области, которую пытаются потушить уже более суток, произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал "Это Ростов", который публикует видео после взрыва.

В сообщении говорится, что 18 пожарных пострадали, из них пятеро в тяжелом состоянии. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Позднее канал сообщил, что администрация Пролетарского района удалила пост, где сообщала о 18 пострадавших.

Напомним, в ночь на 18 августа была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области. По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны".

По состоянию на вечер 18 августа продолжалось тушение пожара на нефтебазе. Были задействованы три пожарных поезда. Потушить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит. Жителей Пролетарска просят не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе.

Напомним, Украина начала бить дронами по российским НПЗ и нефтебазам в 2024 году, чтобы сократить военный потенциал врага.