В Ростовской области третьи сутки пылает нефтебаза: взорвалась очередная цистерна (видео)
В городе Пролетарск Ростовской области спасатели не могут справиться с пожаром на нефтебазе уже третьи сутки. Там взорвалась еще одна цистерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.
В сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва очередной цистерны на нефтебазе в Пролетарске. По неподтвержденной информации, никто не пострадал.
При этом, как пишут росСМИ, спутниковые снимки свидетельствуют, что смог от пожара в Пролетарске уже приближается к Ростову, расстояние между городами - около 150 километров.
Фото: смог приближается к Ростову (t.me/news161ru)
Губернатор Василий Голубев тем временем утверждает, что для тушения пожара привлекли два пожарных поезда, которые обеспечивают водоснабжение.
Также на прилегающую территорию российские самолеты Ил-76 дважды сбрасывали воду.
Чиновник страны-агрессора заверяет, что угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.
Что предшествовало
Напомним, 18 августа россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу в Пролетарске. Источники РБК-Украина сообщили, что операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В сети писали, что во время тушения пожара пострадали десятки спасателей.
Также Telegram-каналы публиковали видео, на которых спасатели утверждали, что они отказываются тушить пожар из-за сильного пламени.
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