Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки
На нафтобазі в Ростовській області вже четверту добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів українських дронів. Вогонь повністю знищив вже 14 резервуарів із паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
На супутникових знімках видно густий чорний дим. Площа пожежі збільшується.
Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири - частково зруйновано, 16 - не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.
update— MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024
Proletarsk (21 August 2024)
Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot
3m from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov
I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility
h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.
За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".
19 серпня на нафтобазі, на якій тоді вже понад добу намагалися загасити пожежу, стався вибух. А вчора там вибухнула ще одна цистерна.
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