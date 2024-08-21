Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки

На нафтобазі в Ростовській області вже четверту добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів українських дронів. Вогонь повністю знищив вже 14 резервуарів із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

update Proletarsk (21 August 2024) Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot 3m from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири - частково зруйновано, 16 - не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

19 серпня на нафтобазі, на якій тоді вже понад добу намагалися загасити пожежу, стався вибух. А вчора там вибухнула ще одна цистерна.

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