Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки

На супутникових знімках видно густий чорний дим. Площа пожежі збільшується.

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири - частково зруйновано, 16 - не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Proletarsk (21 August 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov



I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 for the format