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Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки

Ростовська область, Росія, Середа 21 серпня 2024 22:08
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Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На нафтобазі в Ростовській області вже четверту добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів українських дронів. Вогонь повністю знищив вже 14 резервуарів із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На супутникових знімках видно густий чорний дим. Площа пожежі збільшується.

Нафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімкиНафтобаза у Ростовській області палає вже четверту добу: нові супутникові знімки

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири - частково зруйновано, 16 - не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

19 серпня на нафтобазі, на якій тоді вже понад добу намагалися загасити пожежу, стався вибух. А вчора там вибухнула ще одна цистерна.

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Пожежа Ростовская область Атака дронів
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