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В США заявили о безопасности судов и свободном движении в Ормузском проливе

19:00 12.07.2026 Вс
2 мин
Ситуация в регионе остается напряженной
aimg Сергей Козачук
В США заявили о безопасности судов и свободном движении в Ормузском проливе Фото: в США заявили о свободном движении в Ормузском проливе (Getty Images)
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Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, движение морского транспорта является бесперебойным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США.

Что заявили в США

По информации CENTCOM, американские военные силы развернуты в регионе и готовы обеспечивать свободу судоходства на этом международном водном пути.

В командовании подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив.

Любые угрозы, преследование судов или произвольные заявления со стороны Тегерана необоснованны и не влияют на стабильность трафика.

Обострение вокруг Ормузского пролива

В ночь на 12 июля Иран полностью закрыл Ормузский пролив для судоходства через суда, якобы не выполнявшие приказы Корпуса стражей исламской революции. До этого Белый дом уже начал подготовку к возможному масштабному обмену военными ударами с Тегераном в случае нападений на торговые корабли.

Накануне закрытия американская сторона пыталась урегулировать конфликт по дипломатическому пути и требовала от Ирана публичных гарантий безопасного транзита гражданских судов.

Напомним, что ранее у Трампа заявили о готовности к боям с Ираном за контроль над Ормузским проливом, поскольку предварительное соглашение между странами не удалось.

Несмотря на то, что США и Иран сначала согласовали продолжение переговоров по возобновлению свободного судоходства, ситуация мгновенно обострилась.

Уже через несколько часов после дипломатических консультаций Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, что заблокировало движение всех кораблей в этом регионе.

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