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Наев проверил опорный пункт ВСУ в Киевской области и тыловое обеспечение

Киевская область, Суббота 06 января 2024 09:51
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Наев проверил опорный пункт ВСУ в Киевской области и тыловое обеспечение Фото: Наев проверил опорный пункт в Киевской области (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил ротный опорный пункт украинских войск в Киевской области, а также его тыловое обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенные силы ВСУ в Facebook.

Наев проинспектировал состояние боевой готовности и тылового обеспечения одного из подразделений, выполняющего боевые задания в Киевской области.

"На текущий момент логистическое обеспечение в Северной операционной зоне сосредоточено на том, чтобы каждый военнослужащий чувствовал себя в полевых условиях максимально комфортно. Конечно, это нелегкая задача, поэтому тыловые службы работают над тем, чтобы все виды обеспечения были доведены до каждого военнослужащего", - отметил генерал-лейтенант.

Наев проверил блиндажи и позиции. По его словам, учтены особенности рельефа и соблюден максимальный комфорт для личного состава, насколько это возможно в полевых условиях.

Фото: Наев проверил опорный пункт в Киевской области (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Защита границы Украины

Украинские военные продолжают усиливать охрану на границе с Россией и Беларусью. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

По данным ВСУ, россияне сосредотачивают на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.

Поэтому украинские военные строят вторую линию обороны на севере границ Украины.

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