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В Пентагоне объявили о начале спецоперации по защите судоходства в Красном море

Вторник 19 декабря 2023 00:40
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В Пентагоне объявили о начале спецоперации по защите судоходства в Красном море Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты объявили о начале спецоперации под названием "Prosperity Guardian" для защиты судоходства в Красном море.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Красное море – это важнейший водный путь, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, которые поддерживают основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы решить проблему, которую создает этот негосударственный субъект (хуситы – ред.)", – заявил Остин.

Сообщается, что операция "Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в том числе Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые якобы имеют связи с Израилем.

Так, британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Помимо этого, Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

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