Россия развернула возле границы с Украиной 19 тысяч военных, - ВСУ

Российская армия продолжает агрессию против Украины с территорий своих приграничных областей. Оккупанты сосредоточили у границы с Украиной около 19 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.

Захватчики продолжают агрессию против украинцев на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Оккупанты ведут разведку, обстреливают пограничные районы, используют авиацию и беспилотники, наносят ракетные удары баллистическими и управляемыми ракетами.

Помимо военных объектов ,Россия пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуры. Враг наносит удары по жилым кварталам, больницам и школам, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами.

"Для выполнения этих задач страна-агрессор развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек, вооруженных танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, средствами противовоздушной обороны и оперативно-тактическими ракетными комплексами", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил отмечает, что мониторинг активности противника в приграничных областях РФ и Беларуси свидетельствует об отсутствии признаков формирования ударных группировок врагом.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

Кроме того, недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.