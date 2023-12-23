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ВСУ провели обучение на севере Украины: видео

Украина, Суббота 23 декабря 2023 11:11
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ВСУ провели обучение на севере Украины: видео Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные провели учения на севере нашей страны. Защитники прошли полосу препятствий, отработали штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

По его словам, ситуация на территориях у границы с Беларусью спокойная, но для военных это не повод расслабляться.

"В любой момент ситуация может измениться и украинские воины должны быть готовы дать достойный отпор захватчику", - отметил Наев.

В рамках учений защитники севера Украины прошли полосу препятствий, отработали штурмы помещений и опорных пунктов, предоставление первичной медицинской помощи и эвакуацию раненых. Это комплекс мер боевой подготовки для подразделений, несущих службу в Северной операционной зоне.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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Сергей Наев ВСУ Беларусь
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